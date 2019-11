Dimezzate le ore di sostegno ad un alunno disabile: il ricorso dei genitori al Tar

Un giovane studente disabile che frequenta l’istituto comprensivo di Buonabitacolo si è visto ridurre l’orario di sostegno da 18 a 9 ore.

La querelle giudiziaria

Una situazione davvero difficile che ha provocato l’immediata reazione dei genitori che hanno deciso di rivolgersi al Tar della Campania, che ha deciso di sospendere il provvedimento - riporta Ondanews - “in assenza di apposita valutazione sul fabbisogno effettivo individuale che stabilisca la finalità concreta dell’alunno e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore”. Non solo. Ma l’annullamento riguarda anche il provvedimento “con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania hanno assegnato alla scuola un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti”.

I giudici, insomma, hanno deciso di intimare il ripristino delle ore scolastiche per l’alunno disabile a condizione che sia rimasto inalterato il suo stato patologico in attesa della discussione dell’udienza in Camera di Consiglio che si terrà nella giornata di martedì 5 novembre, nel corso della quale la scuola dovrà spiegare i motivi del dimezzamento delle ore.