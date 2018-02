Buonabitacolo, 22enne si toglie la vita con un colpo di arma da fuoco

Tragedia a Buonabitacolo dove, nella tarda serata di ieri, un ragazzo di 22 anni, M.G le sue iniziali, si è tolto la vita.

Le indagini

Il giovane, conosciuto in paese, si è sparato un colpo di arma da fuoco in un edificio situato in via Costarelle. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. La salma è stata trasportata all’ospedale di Polla. Dolore in tutta la comunità. Il sindaco Giancarlo Guercio su Facebook: “Tutto il paese è seriamente e sentitamente sconvolto”.