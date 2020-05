Buoni spesa "avanzati" al Comune di Salerno: si valuta la modalità ridistribuzione, ecco le ipotesi

Buone notizie per le famiglie bisognose di Salerno. Sono avanzati, infatti, circa un migliaio di buoni spesa, per quasi 270mila euro di budget, presso le Politiche Sociali del Comune. In fase di valutazione, dunque, le modalità di ridistribuzione degli aiuti alle persone meno abbienti.

Le ipotesi

In particolare, si sta decidendo se procedere assegnando i buoni rimanenti a gran parte dei richiedenti esclusi tra i circa 5mila del precedente bando o se pubblicare un nuovo avviso per la selezione dei prossimi destinatari. Qualora si procedesse con la prima modalità ipotizzata, delle 5mila domande già pervenute precedentemente, quasi tutte le famiglie richiedenti potrebbero ricevere i buoni spesa. Più lunga e complessa, invece, probabilmente, sarebbe la procedura per la apertura di un nuovo bando per l’assegnazione dei ticket. Attesi, dunque, nei prossimi giorni, dettagli sull'iter stabilito da parte del Comune.