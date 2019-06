Ricerca contro il cancro, tutto pronto per la terza edizione di "Buonissimi" a Salerno

Tutto pronto per la terza ed attesissima edizione di Buonissimi, evento di beneficenza ideato e promosso dall'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma – Open Onlus con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli.

L'evento

L'appuntamento è per il 24 giugno, a partire dalle 19,30, presso le Rocce Rosse del Lloyd's Baia Hotel a Vietri sul Mare che ospiterà numerosi chef stellati ma anche un grande parterre di chef emergenti, pizzerie, friggitorie oltre a un’intera area dedicata alle eccellenze della pasticceria, gelateria, cocktail bar e la presenza dei consorzi di tutela del vino della Campania. Anche quest’anno sarà un viaggio di gusto tra i profumi e i sapori del territorio, una festa in nome della vita che nel cibo trova nutrimento ed attraverso il cibo dona speranza, per un prestigioso appuntamento a sfondo sociale. Con Buonissimi 2019 si conclude la raccolta fondi da destinare al progetto triennale di ricerca scientifica “La Biopsia Liquida nei bambini malati di tumore” al quale con l’edizione 2017 e 2018 sono stati destinati 151.670,00 euro.

I partecipanti

La conferenza stampa si terrà mercoledì 19 giugno, alle 11, presso la Sala Gonfalone del Comune di Salerno. Interverranno: il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Nino Savastano, il presidente dell’associazione “Open Onlus” Anna Maria Alfani, il Ricercatore in Genetica Medica Università degli Studi di Napoli Federico II Mario Capasso, Maria Marinelli per la Fondazione Giuseppe Marinelli, le organizzatrici e coordinatrici di Buonissimi Paola Pignataro e Silvana Tortorella.