Burns, Golinelli, Hunt in concerto

Il chitarrista Stef Burns e il bassista Claudio “Gallo” Golinelli (da anni al fianco di Vasco Rossi) con il batterista Will Hunt (Evanescence) - cresciuti con i suoni incandescenti di Jimi Hendrix, Alice Cooper, Jeff Beck e altri mostri sacri del rock - formano un power trio eccezionale. I tre musicisti porteranno sul palco il loro potente rock show con “The Christmas Tour”. Il 5 dicembre la band sarà all'Officina 72 di Agropoli. Con una scaletta di famosi brani internazionali, e qualche sorpresa già in preparazione, Stef, il “Gallo” e Will promettono di regalare ancora una volta al pubblico un concerto energico, caratterizzato dal loro inconfondibile sound, e divertimento assicurato.