Nuovo episodio di violenza sulla linea 12 di Busitalia: l'appello di Filt Salerno, Fit Cisl e UilTrasporti

Nuovo episodio di violenza della linea 12 di Busitalia Campania. A denunciarlo, la Filt Salerno, la Fit Cisl e la UilTrasporti che, nonostante il progetto messo in campo sul tema della sicurezza avvalendosi della vigilanza privata, sono costrette a denunciare l’ennesimo atto ai danni di un lavoratore.

La denuncia



Ieri pomeriggio verso le 16:50 sulla linea 12, una viaggiatrice sprovvista di titolo di viaggio, ha minacciato ed aggredito il verificatore, il quale è dovuto recarsi nell’immediato al nosocomio, ricorrendo alle cure mediche. Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di aggressioni che il personale è costretto a subire durante l’attività di guida e di controllo titoli di viaggio.





Episodi che si verificano sempre più frequenti sulle ultime corse delle linee 2 (Salerno-Sordina), 8 (Salerno-Battipaglia) e linea 10 (Salerno – Mercato San Severino). I sindacati, dunque, sottolineano come, sul piano della sicurezza, sia opportuno assumere urgenti e necessarie misure cautelative, per cui chiedono al Prefetto di convocare un’urgente e specifica riunione con le Forze dell’Ordine, il Comune, i vertici Aziendali e le sigle sindacali, per affrontare con seria determinazione questo problema, mettendo in campo atti e decisioni concrete necessarie alla salvaguardia di chi svolge un servizio di pubblica utilità e di chi ne fruisce.