Trasporti, bus gratuito dal Cilento alle Grotte di Pertosa e Auletta

Novità per il trasporto in Cilento: dal 1° giugno al 30 settembre, ci sarà un bus gratuito dal Cilento alle Grotte di Pertosa e Auletta. Tutti i martedì e giovedì, sarà istituito un collegamento con bus gran turismo gratuito per le grotte di Pertosa Auletta, con partenza da Marina di Camerota, Palinuro e Policastro Bussentino.

Il progetto

L'idea nasce dalla sinergia di due soggetti privati: la Fondazione MIdA e l’Agenzia Infante Viaggi di Marina di Camerota, leader nel settore del trasporto cilentano. I turisti in arrivo nel Cilento hanno da sempre sognato di raggiungere le grotte di Pertosa-Auletta con un collegamento comodo, facile e conveniente, e da giugno sarà finalmente possibile. "Abbiamo dato vita al progetto turistico più importante intrapreso tra privati; l’escursione diviene quindi il fulcro del turismo. I nostri autobus inizieranno a muoversi martedì 5 giugno. Il trasporto in bus gratuito per le grotte di Pertosa Auletta diverrà l’escursione primaria nel Cilento promossa da tutte le strutture ricettive”. Sono queste le parole del titolare dell’Agenzia Infante Alessandro Infante che aggiunge: "La prenotazione deve essere effettuata online sul sito Agenziainfanteviaggi.it, il costo del biglietto bus gratuito a/r + biglietto d ingresso è di soli euro 20,00 il martedì, mentre il giovedì euro 22,00 compreso il biglietto di ingresso per il Museo del Suolo e per il Museo Speleo Archeologico”.

L'entusiasmo della Fondazione MIdA

Il presidente della Fondazione MIdA, Francescantonio D’Orilia, condivide l’entusiasmo di Alessandro Infante: “E’ un tassello che va ad integrare tutte le attività di promozione che la Fondazione MIdA ha messo in campo per il territorio delle aree interne del Parco, consentendo in questo modo ai tanti turisti, che sempre più vogliono godere del bellissimo mare del Cilento, di scoprire i grandi e piccoli tesori dell’entroterra.” Oltre alle Grotte di Pertosa-Auletta, la Fondazione MIdA gestisce il Museo del Suolo, unico in Italia: “La visita guidata al Museo del Suolo sarà un viaggio entusiasmante per grandi e piccoli alla scoperta di una risorsa primaria per la vita dell’uomo, che dobbiamo far conoscere e imparare a tutelare, così come il Museo Speleo Archeologico porterà i visitatori nella preistoria con la riproduzione in scala reale di una porzione delle palafitte rinvenute nelle grotte”. Un accordo che vuole offrire un servizio di qualità ai visitatori, agevolando anche le tante strutture ricettive della costa cilentana.