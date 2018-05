Bus in panne a Montecorvino Rovella, disagi per i pendolari

Disagi per alcuni pendolari, a Montecorvino Rovella: a denunciarlo, Mariano Iodice di "Prima i cittadini". In panne, infatti, un bus della Sita. Non si tratta del primo episodio.

La denuncia

"I nostri giovani concittadini universatari sono rimasti a piedi - denuncia Iodice - Abbiamo scritto più volte al sindaco perché intervenisse verso la Sita per la precarietà dei mezzi in servizio. Cogliamo occasione per chiedergli un intervento immediato verso i suoi compagni di partito PD di Provincia e Regione", ha concluso amareggiato.