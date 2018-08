Primato italiano di bus lumaca, a Salerno la maglia nera

Record negativo per la città di Salerno che si colloca al primo posto della speciale classifica sulla lentezza dei mezzi pubblici in Italia. E' quanto emerso dal Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat, commissionato dalla Continental, l’azienda che si occupa della progettazione e produzione di pneumatici,e che ha analizzato la velocità media a cui procedono i mezzi pubblici.

Il record negativo

Salerno ottiene il primato italiano di bus lumaca, con una media oraria di 12 km: ottiene la maglia nera tra tutte e cinque le province. In Campania la velocità commerciale degli autobus per il trasporto pubblico locale è di 15,6 km/h. Le province in cui la velocità degli autobus è maggiore sono Benevento e Avellino (ex aequo con 20km/h), seguite da Caserta e Napoli (ex aequo con 13 km/h). Infine c'è Salerno (12km/h).