Igiene ed ispezioni sui pullman Busitalia: i sindacati scrivono al Prefetto

Le sigle sindacali (Filt, Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, UGL, Faisa Cisal) scrivono al Prefetto e si rivolgono ai vertici aziendali per segnalare necessità di urgente sanificazione all'interno dei pullman Busitalia, apponendo bollino con data intervento, se effettuato.

La nota



I sindacati Si sono rivolti al Direttore Prevenzione e Sicurezza Busitalia per esaminare "tematiche già affrontate da ottobre 2019 - si legge nel documento -. Si evidenzia la scarsa igiene del parco rotabile, strumento essenziale utilizzato in primis dagli Operatori di Esercizio per l'effettuazione del servizio, troppo spesso lasciato in condizioni igieniche precarie. Gli ambienti sono poco salubri per i passeggerri e gli operatori aziendali. Siamo costretti a riscontrare pesanti mancanze e

ribadiamo la necessità di sanificazione alla quale andrebbero sottoposti i veicoli. La segnalazione è finalizzata alla richiesta urgente di controllo da parte degli ispettori".