Corse soppresse a Fisciano, disagi per i residenti: Sessa scrive a Busitalia

Disagi nel comune di Fisciano per le corse soppresse da Busitalia che stanno determinando una situazione davvero difficile per i residenti. Per questo il sindaco Vincenzo Sessa ha inviato una lettera all’azienda di trasporto della Campania e anche al presidente della commissione regionale trasporti Luca Cascone per chiedere un immediato intervento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La missiva

Sessa entra subito nel merito della problematica: “Da diverse settimane, ormai, numerose persone che abitano nelle frazioni e località servite dalle corse soppresse, non essendo purtroppo dotate di mezzi di trasporto privati, si trovano nella spiacevolissima condizione di non poter più raggiungere le frazioni e Comuni limitrofi al fine di poter recarsi nei luoghi di lavoro e/o accedere a servizi essenziali”. Di qui l’invito alla società Busitalia “a garantire una risposta ad una domanda di servizio che proviene dalle fasce più deboli della popolazione ed ha ineludibili rivolti di utilità e tutela sociale e di pubblico interesse anche nel rispetto contrattuale in essere” conclude il primo cittadino.