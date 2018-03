Busitalia, spuntano le nuove pensiline a Salerno

Tanta curiosità tra gli utenti che utilizzano gli autobus di Busitalia per muoversi a Salerno. Da qualche giorno, in varti punti del capoluogo, sono state installate le nuove pensiline volute proprio dalla società privata che gestisce il sistema di trasporto su gomma. Al loro interno (come dimostra la foto della pensilina di via Roma scattata da Antonio Capuano) i passeggeri salernitani e i turisti possono anche leggere gli orari dei pullman che percorrono quel preciso percorso.

