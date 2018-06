Busitalia sospende le corse estive per il mare: la mappa dei disagi

Disagi in vista per cittadini salernitani e turisti che intendono raggiungere le località di mare di Salerno e provincia con i mezzi di Busitalia Campania.

Le linee

Sarà solo una, almeno per ore, la linea che dal capoluogo condurrà alla litoranea cittadina fino al confine con il comune di Pontecagnano Faiano. Dal piano di sospensioen dei servizi aggiuntivi varato dall’azienda - riporta Il Mattino - si salva solo la linea 24 che dal capolinea di via Vinciprova arriva a Campolongo (Eboli). Azzerate, invece, sia la linea 31 (Salerno-Magazzeno)che la linea 62 (Cava de’ Tirreni-Marina di Vietri sul Mare). Tale decisione ci sarebbe il mancato pagamento, da parte della Provincia di Salerno, dei fondi relativi ai cosiddetti servizi aggiuntivi. Anche se da Palazzo Sant'Agostino fanno sapere che le quote sono state versate regolarmente dall'Ente. Le altre linee non subiranno alcuna variazione o cancellazione.