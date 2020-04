Covid-19: con la riduzione delle corse, pullman più affollati. L'appello a Busitalia

Distanza di sicurezza? Precauzioni per rispettare le norme anti-contagio da Covid-19? Impossibili da rispettare. Almeno su alcuni pullman di Busitalia, in questo periodo di delicata emergenza sanitaria. Sì, perchè, come denunciato da alcuni lettori (con tanto di foto ndr), con la riduzione delle corse legate proprio alla lotta alla diffusione del Coronavirus, inevitabilmente, i pochi bus in circolazione nelle fasce orarie protette, in molti casi, si affollano, vanificando ogni tentativo di comportamento prudente da parte dei passeggeri.

Ciò accade soprattutto perchè risultano tagliate le tratte pomeridiane del bus 10 che collega, come è noto, Salerno con la Valle dell'Irno. Chi, in sostanza, deve rientrare dal lavoro, dalla città capoluogo a Baronissi o Mercato San Severino, per esempio, dopo le 15.50 non può contare più sui trasporti pubblici. Motivo per cui è costretto a salire a bordo della linea 22 (l'unica con fermate più vicine a quelle del 10 ndr), percorrendo poi un lungo tratto di strada a piedi, per giungere a destinazione. E, peggio ancora, a viaggiare tra numerosi passeggeri che, come tanti, tentano di tornare nelle proprie abitazioni salendo a bordo di bus affollati, quindi, non solo dall'utenza standard, ma anche da passeggeri che, in assenza delle linee di collegamento di sempre, si accontentano di altre tratte. Necessario, dunque, prolungare di almeno un paio d'ore, l'orario di servizio dei bus, per consentire ai lavoratori il rientro a casa in sicurezza e seguendo le norme anti-contagio.

Io vivo a Baronissi e lavoro a Salerno: devo tornare a casa dopo il lavoro, intorno alle 16. Come posso rincasare se il bus 10 non prevede più corse per quell'ora? Sono stata costretta a salire a bordo di un affollato 22, linea che più si avvicina a quella che collega Salerno con le zone di casa mia, ma è stato impossibile rispettare le distanze di sicurezza perchè, come me, tante altre persone salgono a bordo di bus prima non frequentati, a causa dei tagli alle corse, mettendo a rischio contagio la propria salute. Cosa altro dovrei fare? Non ritirarmi a casa?

A nome di molte passeggeri vorrei chiedere a Busitalia di prevedere corse di tutti i bus almeno fino alle 18: gli orari di lavoro variano e non tutti anzi, che io sappia, quasi nessuno, termina alle 15. Nessuno pensa poi a commessi di market o parafarmacie? Come dovrebbero tornare a casa se sprovvisti di mezzo proprio? Io ho pagato un abbonamento e vorrei poterne usufruire per gli spostamenti lavorativi, nel rispetto delle legge.