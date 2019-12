Cordoglio per la Morte di Giannatasio: Arriva anche dal PD di Camerota

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Circolo PD di Camerota Esprime profondo cordoglio per la Prematura Scomparsa del Dott. Luigi Giannatasio, Presidente Dell'Anpi Provinciale di Salerno. Un Uomo Generoso e di infinita Umanità e unitaria Passione Partigiana. è stato un fiero testimone, in tutta la sua vita, dei più alti valori democratici ed antifascisti. La Sua scomparsa addolora tutta la nostra comunità nella quale egli ha svolto una preziosa militanza civile con particolare attenzione per le nuove generazioni. Lascia in Tutti noi un vuoto incolmabile.