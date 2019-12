Cacciatori e solidarietà, pranzo di beneficenza dell’avvento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione del periodo dell’Avvento, la squadra di caccia al cinghiale “Compagnia di caccia grossa Lupi di Montestella” ha deciso di donare un cinghiale in beneficenza alla mensa dei poveri “Casa Nazareth” che, da oltre vent’anni, è divenuta il punto di riferimento delle persone bisognose che ogni giorno vengono accolte da Don Ciro Torre e Don Pietro Mari della Parrocchia Gesù Redentore di Pastena, coadiuvati dai volontari dell’associazione Oasi Onlus. Sono oltre settanta le persone che quotidianamente si rivolgono a questa struttura ubicata nella zona orientale della città per ricevere un pasto caldo, una parola di conforto e, in certi casi, anche un letto per dormire e trovare ricovero durante queste fredde nottate invernali. I cacciatori Lupi di Montestella, sensibili alle problematiche sociali, hanno voluto con questo piccolo gesto aiutare in concreto la mensa che da sempre sopravvive grazie alla generosità di chi, più fortunato, decide di aiutare il prossimo in questa maniera.