Perse le tracce di un 70enne ad Agropoli: dopo le ricerche, ritrovato il suo corpo senza vita

Dramma ad Agropoli: è stato trovato senza vita, un 70enne di cui, da diverse ore non si avevano più notizie. Ieri, è stato identificato il cadavere dell'uomo in località Moio, dopo che erano scattate le ricerche a seguito dell'allarme dei familiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non si conoscono i dettagli della triste vicenda, come riporta Infocilento. Accertamenti in corso.