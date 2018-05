Capaccio, identificato il cadavere della donna trovata sulla spiaggia

Identificata la donna trovata senza vita, lo scorso 15 marzo, sulla spiaggia in località Torre di Mare, a Capaccio Paestum. Si tratta di R.L., una 49enne scomparsa a inizio marzo, a Pagani, come è emerso dall'analisi dell'arcata dentaria. Pare non abbia perso la vita a causa di una morte violenta.

Il fatto

A fare il macabro ritrovamento furono alcuni studenti del liceo Scientifico di Eboli. La donna era sulla sabbia, in stato di decomposizione. Probabilmente, è stata stroncata da un malore. Preziose, dunque, le indagini dei carabinieri di Agropoli per l'identificazione del cadavere.