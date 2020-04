Trovato il cadavere di una donna straniera, ad Agropoli: stroncata da infarto

E' stato trovato il cadavere di una donna straniera, ad Agropoli, nei pressi del centro cittadino. L'ucraina, 64enne, è stata rinvenuta dal figlio, a pochi passi dall’abitazione che l'uomo condivideva con la donna. Sul posto, scattata la segnalazione, sono intervenuti gli operatori del Comando di Polizia municipale, diretti dal maggiore Carmine Di Biasi, per i rilievi del caso.

Il decesso

Il vice comandante Sergio Cauceglia ha provveduto a redigere verbale di identificazione e ricognizione di cadavere, ad opera delle persone presenti sul posto e ad avvertire il magistrato di turno, presso la Procura di Vallo della Lucania che ha disposto l’esame esterno della salma. E’ stato accertato come la donna sia deceduta per cause naturali, a seguito di arresto cardio-circolatorio. E’ stata inviata comunicazione sull’accaduto all’ambasciata Ucraina in Italia. Per volere del figlio, la donna sarà tumulata presso il cimitero di Agropoli.