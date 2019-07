Dramma in Cilento, cadavere in mare tra Pisciotta e Palinuro

Tragedia nel pomeriggio: tra Caprioli di Pisciotta e Palinuro, è stato avvistato un cadavere in mare. Sono stati allertati la guardia costiera, i carabinieri e i sanitari del 118.

Il dramma

La vittima, 70enne, originaria della provincia di Caserta, è deceduta per annegamento o per un malore. Come riporta Infocilento, sul posto anche la moglie dell'anziano che, appresa la notizia, ha avvertito un malore. Accertamenti in corso.