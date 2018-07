Cadavere sul monte, a Petina: ancora ignota l'identità e le cause della morte

Resta un giallo, quanto accaduto ieri a Petina, sul Monte Figliolo: nel pomeriggio, non si conosce ancora l'identità dell'uomo di circa 30 anni che è stato ritrovato in alta quota il corpo senza vita. La vittima sarebbe caduta da un promontorio alto circa 30 metri e, con molta probabilità, il suo corpo giaceva a terra dalla mattina.

Indagini a tutto campo

Tuttavia, sui polsi vi erano delle leggere recisioni che potrebbero far pensare anche ad un gesto estremo. Dell'uomo, con carnagione medio scura e corporatura atletica, non sono stati trovati documenti di identità né un telefono cellulare. Indossava dei pantaloni lunghi, una t-shirt, delle scarpe adatte al trekking e aveva con sé uno zaino. Si indaga a tutto campo, dunque, anche per trovare un’ipotetica auto con cui l’uomo abbia raggiunto il territorio. La salma si trova nell’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, in attesa di disposizioni da parte della Procura di Lagonegro che ha aperto in merito un fascicolo: non resta che attendere i risultati dell'esame autoptico.