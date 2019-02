Muore in strada a 36 anni per un malore: dolore ad Eboli, il caso

Dramma ad Eboli: è stato trovato morto in strada, vicino alla sua auto, un 36enne di Castellabate, M.G. le sue iniziali, la notte scorsa, in località Fiocche. L'uomo lavorava per una ditta di pulizie all’ospedale di Agropoli: il corpo, già privo di vita, è stato notato da un passante che ha lanciato l’allarme.

Gli accertamenti

A ucciderlo, un improvviso malore, come accertato dal medico legale. Dolore.