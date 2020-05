Pellezzano: precipita da un'altezza di 2 metri e cade su una lamiera, soccorso

Tensione a Pellezzano: per cause da accertare, un giovane è precipitato da un’altezza di circa 2 metri e atterrato su una lamiera. Non si conoscono i dettagli e le cause dell'accaduto, come riporta Zerottonove.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere il ragazzo con una ferita ad una gamba, trasportandolo poi al Pronto Soccorso dell’ospedale G. Fucito di Mercato San Severino. Accertamenti in corso.