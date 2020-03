Donna precipita dal balcone e muore, in via Petrone: si indaga

Dramma in via Lucio Petrone, a Salerno, stamattina. Una donna è precipitata giù dal balcone, per cause da accertare. Purtroppo, ha perso la vita.

Il caso

Non si conoscono i dettagli: sul posto, la Croce Rossa e le forze dell'ordine per le indagini del caso. Choc nel quartiere. Traffico bloccato, in attesa degli accertamenti.