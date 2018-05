Cade da cavallo e viene travolto dall'animale: 30enne ferito all'Isola Verde

Cade da cavallo e viene travolto dall’animale: è quanto accaduto presso l'Isola Verde, a Pontecagnano. Sul posto, i sanitari del Vopi.

I soccorsi

Il malcapitato, un uomo di 30 anni, è stato immobilizzato e trasportato in ambulanza in codice rosso presso il Ruggi di Salerno, per gli accertamenti. Tensione tra i presenti.