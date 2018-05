Atena Lucana, donna di 33 anni cade dal balcone e muore

Choc ad Atena Lucana, questa mattina, in contrada San Giuseppe. Una donna è caduta dal balcone della sua abitazione, per cause ancora in corso d’accertamento.

Le indagini

Purtroppo, per la 33enne non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita. Sul posto, presenti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Sala Consilina. Indagini in corso per far luce sul dramma.