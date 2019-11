Pontecagnano, cade in un fosso per defunti: donna in ospedale

Tanta tensione, ieri, a Pontecagnano Faiano. Una donna, infatti, è caduta in una fossa per defunti, presso il cimitero comunale. Lievi, fortunatamente, le ferite per la malcapitata, soccorsa dai sanitari del 118 e condotta presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, come riporta Zerottonove.

Gli accertamenti

Sul posto, anche i carabinieri: si indaga, dunque, per stabilire l'esatta dinamica e le cause del fatto.