Tragedia a Torrione: precipita un 50enne, morto sul colpo

Dramma a Torrione, in via Vittoria Del Re. Un uomo sulla cinquantina, infatti, è caduto giù dalla finestra, per cause da accertare. Purtroppo, è morto sul colpo.

Le indagini

Sul posto, l'ambulanza rianimativa della Croce Bianca e il Saut Humanitas: vano ogni tentativo di salvarlo. Si ipotizza si sia trattato di suicidio. Accertamenti in corso. Quartiere sotto choc.