Dramma a Pontecagnano, 46enne cade giù dal primo piano

Dramma a Pontecagnano Faiano, in questa domenica, in via dei Gladiatori. Una donna di 46 anni, per cause da accertare, è caduta giù dal primo piano di una abitazione. Non si sa se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Le ferite

La 46enne ha una sospetta lesione ossea agli arti inferiori e un trauma cranico: a soccorrerla, i sanitari del Vopi. Si indaga.