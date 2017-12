Cade in strada e finisce in ospedale, 54enne fa causa al Comune di Ravello

Sgradevole imprevisto, a Natale, per una donna di Ravello. Come riporta Il Vescovado, ieri mattina la malcapitata ha subito una brutta caduta in strada, a causa, pare, di un avvallamento in corrispondenza di un tombino. La 54enne del posto è finita a terra, ferendosi alla spalla destra.

I soccorsi

E' stata, dunque, condotta presso il vicino Pronto Soccorso: per la donna è stato necessario il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale di Salerno. La 54enne ha annunciato azioni legali nei confronti del Comune di Ravello per la richiesta di risarcimento dei danni.