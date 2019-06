Angri: inciampa e cade giù dal terzo piano mentre lavora

Dramma ad Angri: un ragazzo è precipitato giù dal terzo piano di un palazzo, nel pomeriggio, mentre stava lavorando. Come riporta Zerottonove, è precipitato dal balcone di un appartamento, in via Badia, all’interno di un parco condominiale.

I soccorsi

Il malcapitato pare sia inciampato, cadendo fino a schiantarsi al primo piano del palazzo: sul posto, i sanitari del 118 che lo hanno condotto all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, per le cure del caso. Fiato sospeso per le sue condizioni.