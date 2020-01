Corso Garibaldi, cadono calcinacci da un palazzo: area transennata

Tensione, stamattina, sul Corso Garibaldi. I vigili del fuoco sono entrati in azione per la caduta di alcuni calcinacci dall’ultimo piano di uno stabile.

Il fatto

Nessun ferito o danno, nonostante le auto in corsa e i passanti. Sul luogo, anche la Polizia Municipale che ha provveduto a far transennare l'area, per evitare rischi e consentirne la messa in sicurezza.