Cadono calcinacci dal ponte di Fratte, proseguono gli accertamenti

Transennata a scopo precauzionale, l'area in cui ieri sono caduti alcuni calcinacci, a Fratte. Pezzi di intonaco, come da noi riportato ieri, si erano staccati dal ponte della tangenziale di Fratte, recentemente ristrutturato.

L'intervento

Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il punto. Probabilmente, il maltempo è stato tra le cause dell'accaduto che, fortunatamente, non ha provocato feriti e danni gravi. Continuano gli accertamenti per far luce sull'episodio.