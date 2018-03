Cadono calcinacci dal viadotto: auto danneggiate in via Calenda

Tensione, ieri, in via Calenda: sono caduti dei calcinacci dal viadotto che conduce all'ospedale Da Procida. Non sono mancate auto in transito danneggiate, ma, per fortuna, non c'è stato alcun ferito.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area: dramma sventato.