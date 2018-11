Fisciano, incidente in campagna: donna in ospedale

Mattinata da dimenticare, a Fisciano, per una donna: come riporta Zerottonove, la malcapitata è accidentalmente caduta mentre si trovava in campagna, questa mattina.

I soccorsi

Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno soccorsa, conducendola presso l'ospedale di Curteri a Mercato San Severino, per gli accertamenti del caso. Tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza.