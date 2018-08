Auto danneggiata da massi caduti a Monte San Giacomo: la segnalazione del Codacons

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Segnalazione di caduta massi sulla strada provinciale Silla - Monte San Giacomo (SP72)

Pur consapevoli degli sforzi compiuti dalla Provincia di Salerno e dagli stessi Enti comunali, i cui territori sono attraversati dalla SP72, per la messa in sicurezza della stessa, ci corre l’obbligo di segnalare un episodio di caduta massi, documentato dalle foto allegate. Durante la caduta dei massi, purtroppo, l’auto di un abitante di Monte San Giacomo è stata danneggiata, così come si può evincere dalle stesse foto.

Ci è stato riferito che nell’auto viaggiava, nel seggiolino sul sedile posteriore, una bambina di un anno. Fortunatamente, le conseguenze sono state solo dei graffi alla carrozzeria e un comprensibile spavento.

La presente comunicazione vuole innanzitutto rendere edotti gli Enti preposti alla sicurezza del cittadino dell’episodio accaduto nella serata del 10 agosto scorso. Con la stessa comunicazione si chiede che venga effettuato un sopralluogo per determinare le cause della caduta dei massi ritratti nelle foto allegate. Si chiede cortesemente alla stampa, infine, di dare opportuna informazione alla comunità locale.

Gallery