"Piovono" piante sulla statale Amalfitana: senso unico alternato a Conca de' Marini

Disagi sulla statale Amalfitana 163, per la caduta di piante da una parete rocciosa, a Conca dei Marini. E' stato, dunque, istituito il senso unico alternato: la circolazione tornerà regolare, a seguito delle verifiche da parte degli Enti competenti sulla parete rocciosa, come stabilito dai Vigili del Fuoco.

Il provvedimento

A causa della caduta di alcune piante cactacee da una parete rocciosa attigua alla strada statale 163 “Amalfitana”, già a partire dalla tarda serata di ieri si è resa necessaria l’istituzione del provvediemnto, in corrispondenza del km 25,500.

Le informazioni

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.