Buche e rattoppi in strada: anziano cade in via Guerriero e finisce in ospedale

Strade caratterizzate da rattoppi e buche, in via Leonardo Guerriero, a Salerno. E, come è capitato oggi, purtroppo, non mancano cadute e incidenti per i passanti di turno.

In particolare, come denunciato dalla cittadina Sonia Senatore, un anziano stamattina è caduto a causa della pavimentazione sconnessa ed è finito in ospedale per le ferite riportate, soccorso dai sanitari del 118.

La denuncia di Senatore

"Altro che Luci, asfaltiamo le strade: noi paghiamo le tasse per questi servizi inesistenti! Un'altra famiglia festeggerà il Santo Natale danneggiata da quest'amministrazione sorda ai bisogni reali dei suoi cittadini!"

