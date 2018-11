Cade un vetro da una finestra in una scuola: le proteste dei genitori

Sta suscitando reazioni il post pubblicato su facebook da Daniela De Luca, la mamma di un alunno dell'Istituto Moscati di Faiano dove, nella giornata di ieri, è caduto un vetro di una finestra dal secondo piano poco prima dell'orario di uscita degli alunni. Secondo quanto riferito dalla mamma la dirigente scolastica avrebbe avvertito immediatamente i vertici dell'Amministrazione Comunale e avrebbe disposto, in attesa della messa in sicurezza dell'ingresso principale, che l'accesso alla scuola averrà esclusivamente attraverso la porta laterale.

L'appello

La soluzione temporanea attuata dalla preside, naturalmente, non soddisfa appieno i genitori dei bambini che chiedono un atto di responsabilità al sindaco Lanzara. "Noi genitori - scrive Daniela De Luca su facebook - chiediamo rassicurazioni scritte e assunzioni di responsabilità al sindaco e all'assessore di competenza e l'accesso agli atti che riguardano la messa in sicurezza dell'Istituto. In caso contrario e in assenza di un'azione sottoscritta dal sindaco impediremo l'accesso dei nostri figli a scuola" ha concluso.