"Cafoni" in azione ad Albanella, in tre nei guai grazie alla videosorveglianza

Sono stati identificati dalla polizia locale, guidata dal luogotenente Luigi Guarracin, grazie alla videosorveglianza, tre incivili entrati in azione ad Albanella, in località Iscalonga. Per i tre, non residenti ad Albanella ma in comuni limitrofi, è scattata la sanzione di oltre 300 euro prevista dall’ordinanza sindacale.

I controlli

Si tratta di rifiuti urbani, abbandonati all’interno di sacchetti di plastica nel canale, che scorre nelle vicinanze del bordo stradale. Un anziano che scende per buttare un sacchetto di spazzatura, un lanciatore esperto che addirittura improvvisa un tiro dall’interno del veicolo e un terzo uomo che, dopo aver gettato un rifiuto si ferma sul ciglio della strada e con tutta calma urina incurante delle auto che passano lungo la strada provinciale 11. “In seguito a tutti i verbali che abbiamo elevato – spiega l’agente Silvio Marino – l’abbandono indiscriminato di rifiuti è sensibilmente diminuito. In particolare, va evidenziato che a delinquere sono in massima parte persone che non risiedono sul territorio di Albanella, pertanto lo scopo prefissatosi dall’amministrazione guidata dal sindaco Renato Josca è stato raggiunto con successo”, ha concluso.