Caggiano, ladri travestiti da Carnevale tentano di truffare un'anziana

Banditi travestiti con maschere di Carnevale provano a raggirare un'altra anziana in provincia di Salerno. L’ultimo caso si è verificato in un’abitazione di campagna situata in località Massarione a Caggiano, dove un uomo e due donne, una delle quali mascherata con un vestito di carnevale, sono riusciti a far cadere in un tranello un’anziana.

Il raggiro

In particolare la donna travestita ha suonato alla porta riferendo a quest’ultima di voler fare una sorpresa di carnevale al nipote di due anni che al momento non era in casa. La proprietaria, insospettita dal suo comportamento l’ha vista scappare verso la cantina con la scusa di voler andare in bagno. A quel punto si è messa ad urlare notando che un’altra donna e un uomo scendevano dalle scale del secondo piano per darsi alla fuga. I tre malviventi, però, sono scappati a mani vuote a bordo di un’auto mobile facendo perdere le loro tracce. Su quanto accaduto indagano i carabinieri