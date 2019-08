Capra morta trovata sul ciglio della strada, indagano Guardie Ambientali

Una capra in fin di vita è stata trovata a Caggiano, venerdì scorso. L'allarme è stato lanciato - come riporta italia2tv.it - da alcuni cittadini alle Guardie Nazionali Ambientali. L'animale è deceduto però dopo poco. All’altezza del collo presentava una vistosa ferita. Sul posto sono giunti anche i veterinari dell’Asl Salerno ed i carabinieri. L’animale è stato prelevato: sullo stesso saranno effettuati esami specifici per stabilire la cause del decesso.