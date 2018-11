Caggiano, furto in due abitazioni: è caccia ai ladri

Il Vallo di Diano continua ad essere preso di mira dai ladri. La scorsa notte, infatti, sono entrati in due abitazioni situate in località Tempa dei Franci a Caggiano.

La dinamica

Ignoti si sono introdotti prima all’interno di una casa, mentre i proprietari dormivano, da dove hanno rubato: un’auto (Fiat Panda), numerosi litri di olio ed attrezzature agricole. Poi si sono spostati in un’abitazione vicina da dove hanno portato via del gasolio. I due furti sono stati segnalati ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per risalire alla loro identità.