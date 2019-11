Furto in due abitazioni a Caggiano: è caccia ai ladri

Continuano i furti nella zona sud della provincia di Salerno. L’ultimo colpo è stato messo a segno in due abitazioni situate in Piazza Lago nel comune di Caggiano.

I due furti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri hanno fatto irruzione nella prima abitazione ma non avrebbero rubato nulla, mentre nella seconda casa hanno portato via oggetti in onoro e diverse banconote. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che hanno subito sporto denuncia presso la locale Stazione dei militari dell’Arma. Le indagini sono in corso per riuscire a trovare elementi utili che possano consentire di rintracciare i malviventi.