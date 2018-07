Ogliastro Cilento, "punito" dai vandali per aver salvato mamma e cuccioli

Ha tratto in salvo un cane e i suoi cuccioli e da allora è stato preso di mira dai vandali, ad Ogliastro Cilento. Una decina di giorni fa l’episodio che avrebbe scatenato la rabbia di ignoti: una cagna e i suoi cuccioli erano stati chiusi in un vecchio immobile, senza né cibo né acqua. Come racconta Infocilento, un uomo ha deciso di liberare l'animale, esternando il suo malcontento sui social e con dei volantini, nonchè denunciando il maltrattamento subito dai cani alle autorità competenti.

La denuncia

Negli ultimi giorni, tuttavia, la sua auto è stata prima sfregiata e poi la carrozzeria corrosa con l’acido. Gli episodi sono avvenuti in località Fontana e denunciati alle forze dell’ordine. Si indaga, dunque, per far luce sul caso e punire i responsabili.