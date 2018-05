Processo per la morte di Chicca: la prima udienza slitta al 9 luglio

La prima udienza del processo per l'uomo che ha ammazzato Chicca, la cagnolina massacrata quindici mesi fa nel quartiere Pastena, slitta al prossimo 9 luglio. Stamattina infatti, la dottoressa Eva Sessa, Giudice onorario di Tribunale, ha tenuto l'udienza che è stata solo di smistamento perché questo ruolo, precedentemente coperto dal dottor Antonio Cantillo, sarà da lunedì assegnato ad un nuovo giudice, dottor Paolo Valiante.

L'attesa

All'interno dell'aula, a rappresentare il Comitato "Uniti per Chicca" e diverse associazioni animaliste locali che si costituiranno parte civile insieme ad altre nazionali, l'avvocato Annabella Messina. "Grande assente il Comune di Salerno - commenta il Comitato nella nota stampa -, sebbene in seguito all'uccisione della cagnolina il sindaco Vincenzo Napoli dichiarò, a mezzo social network, che il Comune si sarebbe costituito parte civile, anche perché in quanto Ente Territoriale sarebbe stato legittimato a partecipare". Il legale dell'imputato hapreannunciato che intende fare richiesta per il suo assistito di rito alternativo, ovvero giudizio abbreviato o patteggiamento.

L'auspicio

Gli attivisti, invece, auspicano che si vada al processo ordinario, "per continuare una battaglia di giustizia e legalità anche in nome di Chicca, diventata tristemente simbolo di tutti gli animali vittime dell'uomo". Gli attivisti che hanno partecipato al pacifico e simbolico presidio organizzato all'esterno del Tribunale di Salerno.



Gallery