"Lady": la dolcissima cucciolotta abbandonata cerca casa

Lady, una dolcissima cucciolotta tigrata di 4 mesi, recuperata insieme a tutti i suoi fratelli per strada, dov’erano stati abbandonati ancora piccolissimi. Alcuni sono stati già adottati. Sono senza un padrone lei ed altri tre. La cagnolina, che si trova a Caserta, è di taglia media da adulta. E tutto quello che sogna è una mamma umana per tutta la vita. Si affida chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo. Per informazione rivolgersi a Giusy 3476617523 o scrivere a volontariatocaserta@libero.it.