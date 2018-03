Cagnolino torturato e ucciso ad Agropoli, l'ira degli animalisti

Macabro ritrovamento sulla spiaggia del Lungomare San Marco, ad Agropoli: alcuni passanti hanno notato un cucciolo di cane senza vita, con ferite su tutto il corpo. Sul posto, sono giunti alcuni volontari che, dopo un primo esame, hanno escluso che la morte possa essere avvenuta in seguito all’aggressione di altri animali. Si teme, dunque, possa esserci la mano di un essere umano.

L'ira degli animalisti

“Domani chiederemo che gli venga fatta l’autopsia per verificare le cause del decesso. Se qualcuno riconoscesse in questa anima il proprio cane, ci contatti - ha scritto su Fb Ilaria Procida dell’associazione Spartakus- Il problema del randagismo dovrebbe riguardare tutti, tutte le cariche politiche, tutti gli schieramenti politici, che siano di sinistra, destra, centro! Questo è l'ennesimo colpo al cuore in un luogo in cui c'è da fare tanto, ma soprattutto c'è da smuovere ancora tanti". Amarezza e rabbia per il crudele episodio.

