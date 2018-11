Baronissi, cagnolino incastra la testa in un cancello: salvato

Un cagnolino era rimasto con la testa incastrata sotto ad un cancello di ferro, a Baronissi. Come riporta Zerottonove, a salvarlo hanno pensato i vigili del fuoco di Mercato San Severino.

L'intervento

Necessario, l’utilizzo di un divaricatore idraulico per l'intervento: l’animale è stato successivamente trasportato presso un veterinario locale, dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti prima di fare rientro a casa. Fortunatamente, dunque, non è mancato il lieto fine per il cucciolo.