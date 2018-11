Aversana, cagnolino preso a bastonate e reso paralitico: l'appello

Preso a bastonate e lasciato ai margini di un fiume: sta indignando e, al contempo, commuovendo il web, la storia del Border Collie meticcio, Zoe, preso a cuore da una Guardia Ambientale di Battipaglia. Il cane che frequenta una zona isolata in località Aversana sulla litoranea e che, più volte, aveva messo in fuga ladri e malintenzionati, è da tempo la mascotte dei residenti della zona che per certi versi lo hanno adottato, regalandogli cibo e coccole.

Il ritrovamento

Il cagnolino è stato trovato con ferite profonde ed il collo spezzato dalle bastonate e dai calci sferrati da qualche persona crudele. Ora necessita di cure costose. Chiunque volesse aiutare l'amico di zampa, può aderire alla raccolta fondi avviata presso il Checkup Vet, a Salerno in Via Roberto Wenner, per supportare il percorso clinico del povero animale.

Il post su Fb di Gerardo Corvino